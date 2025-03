Scherma – Ottavo posto tricolore per lo spadista Tommaso Bonelli (Circolo “Pettorelli”)

Eccellente ottavo posto tricolore per Tommaso Bonelli, spadista del Circolo della scherma “Pettorelli” che nello scorso week end ha centrato la finale a otto ai Campionati italiani Under 23 a Salsomaggiore Terme. In un contesto competitivo con 270 atleti, il piacentino ha superato i gironi con una sola sconfitta, per poi intraprendere un brillante cammino nell’eliminazione diretta che l’ha visto superare anche l’azzurrino under 20 Jacopo Rizzi e prevalere alla priorità negli ottavi di finale contro Dario Benetti (12-11). Lo stop è arrivato nei quarti per mano di Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), campione europeo in carica di categoria.

LEGGI ANCHE: Scherma – Poker di presenze per il “Pettorelli” ai Tricolori Under 23 di spada a Salsomaggiore

Nell’analoga gara femminile, si è fermata alle soglie dei sedicesimi di finale Vera Perini (33esima), tradita da un po’ di tensione che non le ha fatto esprimere appieno l’alto potenziale. Per lei, fatale la seconda eliminazione diretta, dopo aver superato la prima e i gironi senza macchie. Scoglio-raggruppamenti scavalcato per Camilla Parenti e Irene Cecchet, al primo anno Giovani e chiamate a maturare così esperienza tra le più esperte Under 23. Nel tabellone, semaforo rosso per entrambe al primo turno.

Infine, per il Pettorelli ottimi risultati a Faenza nel campionato regionale GPG (Gran Premio Giovanissimi), ossia la categoria under 14. Nei Maschietti, terzo posto per Andrea Bosi, ottava piazza per Andrea Rizzo e decima per Martino Barenghi. Nona posizione per Alexis Trivini Bellini nei Ragazzi e dodicesima negli Allievi per Andrea Ponzini. Ottavi di finale raggiunti anche nelle Allieve da Benedetta Danese (tredicesima), mentre nei Giovanissimi ottavo posto per Gabriele Mega. Sorprendente la quinta piazza di Amelia Secondi nelle Bambine all’esordio assoluto in una gara di scherma.