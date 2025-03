Basket, Serie B – La Bakery Piacenza di nuovo in campo per il recupero con Lumezzane

È tornata a sorridere la Bakery Piacenza, che è riuscita nel colpo grosso ai danni della Fulgor Omegna. Un successo arrivato nonostante le assenze di Blair e Klanskis, con il solo recupero di capitan Perin. Ma non c’è margine di riposo, perché all’orizzonte c’è il recupero della ventottesima giornata di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025. Un turno che vedrà la compagine di coach Giorgio Salvemini ospite, mercoledì 26 marzo alle ore 20:30, della Virtus Lumezzane.

Un impegno che metterà di nuovo alla prova i biancorossi, in questa volata salvezza che li vede in piena lotta. Il mese di marzo si concluderà con la trasferta contro Legnano (domenica 30 marzo ore 18:00), mentre ad aprile sono in programma le ultime quattro partite della stagione regolare. Inaugurazione col match casalingo contro Monferrato (domenica 6 aprile ore 18:00), che precede la trasferta in anticipo di Faenza (sabato 12 aprile ore 20:30), il turno prepasquale a domicilio di San Vendemiano (sabato 19 aprile ore 20:30) e l’ultimo match al PalaBakery contro Fidenza (domenica 27 aprile ore 18:00).

Salvemini, coach della Bakery Piacenza

«Ci sorride il risultato perché i ragazzi sono stati fantastici, ed hanno fatto una partita di una solidità incredibile. Abbiamo tenuto Omegna a 59 punti sporcandogli parecchie situazioni. Ovvio che in alcuni frangenti della gara abbiamo sofferto di più, sia per una questione di rotazioni che di numero di falli. I ragazzi sono stati comunque bravi, hanno cercato la vittoria fino alla fine, l’hanno voluta. Era importante per la fiducia quotidiana in ciò che fanno. Ma adesso dobbiamo subito azzerare perché il campionato quest’anno è frenetico. Dobbiamo subito pensare alla gara di mercoledì, e la cosa più importante sarà rigenerarci dal punto di vista fisico. Certamente riprendere energia dopo una vittoria è più piacevole».