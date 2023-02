Scherma – Otto atleti del Pettorelli qualificati, si punta alla finale del campionato italiano

Sei atleti uomini e due donne del Pettorelli si sono qualificati per la seconda prova zonale assoluta, il 4 marzo in Abruzzo, da cui usciranno coloro che parteciperanno alla finale del campionato italiano.

Nell’ultima prova a Conselice (Ravenna) hanno staccato il pass gli spadisti Angel Fabregat, Francesco Curatolo e Paolo Carini. Il terzetto si aggiunge ai compagni Andrea Polidoro, Tommaso Bonelli e Tomas Gonell, qualificatisi in precedenza. Sul versante femminile, qualifiche anche per Dana Raposo (una new entry dalla Spagna) e Margherita Libelli.

Raposo, ventenne, entra a far parte del team del Pettorelli, sotto la guida di Alessandro Bossalini (“soddisfatto per queste nuove qualificazioni”). La giovane spadista è spagnola, arriva da Madrid ed è titolare della nazionale iberica.