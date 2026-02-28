Scherma – Sesto posto tricolore per il “Pettorelli” a Caorle

Doppio piazzamento tricolore per il Circolo “Pettorelli” con i propri atleti under 14 nelle gare a squadre del Gran Prix Kinder Joy of Moving a Caorle.
Nella categoria Maschietti/Giovanissimi il sodalizio piacentino ha conquistato il sesto posto, mentre nei Ragazzi/Allievi la società cittadina ha centrato la tredicesima piazza.
Albert Tena, tecnico spagnolo
“Nei Maschietti/Giovanissimi abbiamo conquistato il sesto posto con una scherma di un livello molto alto e maturo. La squadra, formata da Achille Romanini, Andrea Bosi, Martino Barenghi e Andrea Rizzo, ha sfiorato la medaglia, perdendo in un assalto da cardiopalma contro Pentamodena per una sola stoccata. Non si può chiedere di più ai ragazzi: hanno messo tutto — testa, cuore e carattere — in pedana.
È un orgoglio per tutti noi vedere le nuove generazioni che crescono così: senza fare mai un passo indietro e sempre con un sorriso e una attitudine da dieci in pagella. Siamo molto fieri del loro lavoro. Con la squadra Ragazzi/Allievi composta da Simone Ghizzinardi, Gabriele Mega, Gabriele Guglielmetti e Alexis Trivini Bellini, abbiamo finito tredicesimi su 67 squadre. Un gran lavoro e una bellissima esperienza per tutti loro.
Hanno dato il massimo in pedana contro squadre molto forti e collaudate. Da sottolineare molto anche il lavoro di Gabriele Mega che, nonostante un infortunio nelle settimane precedenti alla gara, è rimasto sempre con i compagni aiutando e dando preziosi consigli. Tutti insieme siamo riusciti ad arrivare tra le 16 squadre più forti d’Italia. Ringrazio tutto lo staff e i maestri del Pettorelli”.
Domenica sempre a Caorle in pedana Camilla Parenti e Irene Cecchet nei Campionati Italiani Under 23 (spada femminile).