Karate – Piacenza, Eva Dallavalle è medaglia d’argento nella Fijlkam League Open

Grande risultato per il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi.

Protagonista della brillante impresa è stata Eva Dallavalle, che ha conquistato la medaglia d’argento a Vigevano nella prestigiosa Fijlkam League Open Lombardia, competizione che ha visto la partecipazione di 1500 atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 295 società affiliate alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, unica federazione del settore riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L’atleta piacentina ha ottenuto l’argento nella categoria Junior – 59 kg, superando ben quattro avversarie – una dell’Umbria, due del Lazio e una della Lombardia – arrendendosi soltanto in finale contro l’atleta napoletana campionessa europea. In gara erano presenti 43 tra le migliori atlete italiane, tutte a caccia di punti preziosi per il ranking della nazionale azzurra.

La competizione è infatti valevole per la qualificazione in nazionale in vista del Campionato Mondiale di ottobre 2026 e del Campionato Europeo di febbraio 2027. Nonostante la sconfitta in finale, il risultato consente a Eva Dallavalle di salire al primo posto del ranking nazionale Junior, poiché l’atleta vincitrice passerà nella categoria Under 21 alla data dei due eventi internazionali.

Il Direttore Tecnico Gian Luigi Boselli ha sottolineato le grandi qualità della giovane atleta, già vice campionessa d’Italia nel 2023 e nuovamente vice campionessa italiana dei Centri Tecnici Regionali nel 2025. Solo dieci giorni fa, inoltre, Dallavalle ha partecipato negli Emirati Arabi Uniti alla Coppa del Mondo WKF, accumulando ulteriore esperienza internazionale.

Il Karate Piacenza Farnesiana vanta una tradizione importante, con diversi atleti già convocati in nazionale per competizioni europee e mondiali. Il Maestro Boselli ritiene concreta anche per Eva la possibilità di vestire ufficialmente l’azzurro, a patto di centrare i prossimi obiettivi: l’Open d’Italia di aprile a Riccione e i Campionati Italiani Juniores di giugno 2026.

Il prossimo impegno agonistico per la squadra piacentina sarà il Campionato Regionale Seniores in programma a Mirandola.

