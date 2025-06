Scherma – Valentino Monaco (Circolo “Pettorelli”) nono ai Tricolori Cadetti a Terni

Finale tricolore a otto sfiorata per Valentino Monaco, giovane talento del Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza protagonista a Terni nei Campionati italiani Cadetti e Giovani. Nella prima categoria (gli Under 17), nel torneo di spada maschile il portacolori biancorosso ha conquistato il nono posto finale, mentre il compagno di squadra Andrea Bossalini è arrivato nei sedicesimi di finale, terminando la rassegna tricolore al ventiquattresimo posto. Per Monaco, anche il buon piazzamento nella categoria superiore, la Giovani (Under 20), dove ha chiuso alla dodicesima posizione, raggiungendo il traguardo degli ottavi di finale.

Per i due talenti piacentini classe 2009, una buona avventura nella principale rassegna nazionale giovanile, dove sono stati seguiti a bordopedana dai papà e maestri Francesco Monaco e Alessandro Bossalini. La manifestazione umbra fa calare il sipario sull’annata in pedana di Valentino e Andrea, che confermano la loro crescita e il talento.

Alessandro Bossalini, presidente del “Pettorelli”

“Sono contento e orgoglioso dell’annata positiva di Andrea e Valentino, che hanno conquistato risultati di rilievo e stanno continuando la loro maturazione, anche grazie all’impegno di tutto lo staff del “Pettorelli””.