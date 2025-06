Atletica – Piacenza, Lorenzo Cesena campione italiano universitario! Una pioggia di medaglie ai regionali

L’Atletica Piacenza continua a brillare nel panorama nazionale, dimostrando ancora una volta come l’impegno, la passione e la valorizzazione del talento locale possano portare a risultati d’eccellenza. Il primo weekend di giugno ha regalato soddisfazioni su più fronti, con atleti biancorossi protagonisti nelle più importanti manifestazioni giovanili e universitarie.

Lorenzo Cesena è campione italiano universitario

In primo piano, il capolavoro firmato Lorenzo Cesena, che sabato 1° giugno 2025 ha conquistato il titolo di campione italiano universitario ad Ancona, gareggiando con i colori dell’Università Statale di Milano. Un trionfo che conferma il suo status tra i migliori specialisti nazionali nella sua disciplina, frutto di anni di lavoro, costanza e dedizione. Cesena rappresenta un vero punto di riferimento per l’Atletica Piacenza: un atleta cresciuto nel vivaio biancorosso, protagonista da anni ai vertici italiani, esempio perfetto della capacità del club di formare campioni senza cercare talenti altrove, ma credendo nel potenziale del territorio.

Valentino Palpi convocato in rappresentativa regionale

A dare ulteriore lustro alla società è arrivata anche la convocazione in rappresentativa dell’Emilia-Romagna per Valentino Palpi, impegnato il 2 giugno al Memorial Pratizzoli di Cesena, importante meeting nazionale per rappresentative regionali. Palpi ha ben figurato nel salto triplo, atterrando a 12,25 metri e chiudendo al nono posto, confermando una crescita tecnica costante che lo proietta tra i migliori giovani del panorama regionale.

Campionati Regionali Juniores e Promesse: una pioggia di medaglie

Il bottino ai Campionati regionali Juniores e Promesse è stato straordinario: otto medaglie, di cui una d’oro, cinque d’argento e due di bronzo, testimonianza della solidità e della qualità del lavoro svolto in casa Atletica Piacenza.

– Oro per Kirill Visigalli nel salto in lungo Promesse: 6,73 metri e un titolo regionale meritatissimo.

– Argento per Chiara Sverzellati nei 100m Juniores con 12”45, prestazione che la conferma tra le velociste più promettenti della categoria.

– Argento per Giulio Bonino nel salto con l’asta Juniores con 4,00 metri, risultato di grande valore tecnico.

– Argento per Francesca Zanelli negli 800m Promesse con 2’30”33, gara interpretata con grande maturità.

– Argento per Matteo Miserotti negli 800m Promesse Uomini, chiusi in 2’15”05, a dimostrazione dell’ottimo stato di forma.

– Argento per Anna Pissarotti nel salto in alto Juniores con 1,53 metri, completato da un quarto posto nei 400hs Juniores in 1’08”45.

– Bronzo per Andrea Palazzina nel lancio del martello Juniores con 46,91 metri, prestazione di spessore tecnico.

– Bronzo anche per Ilaria Ricchetti, salita a 2,55 metri nel salto con l’asta Juniores donne.

Una società che valorizza il talento locale

Il risultato complessivo di questi ultimi impegni – un oro, cinque argenti e due bronzi regionali, una convocazione in rappresentativa regionale e un titolo italiano universitario – è la prova concreta della bontà del lavoro portato avanti dall’Atletica Piacenza. Una realtà che, senza cercare scorciatoie o atleti da fuori provincia, punta con decisione sulla formazione di ragazzi del territorio, accompagnandoli passo dopo passo verso i più alti traguardi sportivi.

Il successo di Lorenzo Cesena è la punta dell’iceberg di un movimento in continua crescita, costruito giorno dopo giorno con passione, competenza e spirito di squadra. La società piacentina può guardare al futuro con orgoglio e ambizione: i suoi atleti, dal settore giovanile alle categorie maggiori, sono pronti a scrivere nuove pagine di sport e passione.