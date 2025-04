Scherma – Vera Perini (Circolo “Pettorelli”) convocata per gli Europei Under 23

La spadista del Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza Vera Perini è stata convocata in azzurro per partecipare ai prossimi Campionati Europei Under 23 a Tallinn (Estonia) dal 24 al 27 aprile. La squadra di spada sarà guidata dai tecnici Giacomo Falcini e Maurizio Mencarelli; per la Perini, l’agenda continentale si aprirà venerdì 25 aprile con la gara individuale di spada femminile, mentre due giorni dopo ci sarà la competizione “rosa” a squadre della stessa arma.

Le parole del presidente del “Pettorelli” Alessandro Bossalini

“Vera è arrivata a Piacenza l’anno scorso con l’intento di rilanciarsi dopo un paio di stagioni un po’ anonime. Era stata convocata per i Mondiali Cadetti al Cairo annullati per Covid, poi ha avuto due anni difficili. L’anno scorso, invece, è stato bellissimo, scalando il ranking nazionale under 20 a suon di ottime prestazioni e centrando anche il dodicesimo posto agli Assoluti a Cagliari. Quest’anno, dopo un buon undicesimo posto iniziale a Bastia Umbra, ha centrato il terzo posto nella prova del circuito europeo Under 23 a Berlino, è quarta nel ranking italiano di categoria ed è stata selezionata per far parte dell’Italia a Tallinn”.

Quindi aggiunge

“Ci fa molto piacere aver lavorato con questa ragazza ed esserci trovati in sintonia per ritornare ai vertici della sua categoria e coronare il suo sogno di disputare una grande competizione. Per noi è un grandissimo risultato, contando che non siamo un gruppo sportivo militare, ma una “società civile”. Vuol dire che lo staff del Pettorelli ha lavorato bene permettendo alla ragazza di arrivare a questi livelli”.