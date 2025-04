Modello 730/2025: tutte le novità fiscali per l’anno 2024

Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boiko e Giulia Ghirardotti.

Il Modello 730/2025, recentemente pubblicato in versione definitiva, presenta diverse modifiche rispetto agli anni precedenti. Questo modello, utilizzato principalmente da lavoratori dipendenti e pensionati, è stato aggiornato per semplificare la dichiarazione dei redditi e includere nuove agevolazioni fiscali.​

Novità sulle locazioni brevi e cedolare secca

Una delle principali novità riguarda i redditi derivanti da contratti di locazione breve. Questi redditi sono ora assoggettati a un’imposta sostitutiva con cedolare secca al 26%. Tuttavia, se si opta per questo regime fiscale e si dichiara un solo immobile, l’aliquota è ridotta al 21%. Inoltre, è obbligatorio indicare nel modello il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo per ogni immobile affittato brevemente.

Bonus Natale 2024

Il Bonus Natale è un’indennità di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. Se non è stato erogato dal datore di lavoro, è possibile richiederlo tramite il Modello 730/2025.

Detrazioni edilizie: Superbonus, Sismabonus e barriere architettoniche

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, le detrazioni fiscali relative a Superbonus, Sismabonus e interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono ripartite in 10 rate annuali di pari importo.

Superbonus: la detrazione è del 70% per le spese sostenute nel 2024.​

Sismabonus: detrazione del 50%, calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Bonus barriere architettoniche: detrazione del 75%, calcolata su un importo massimo di 96.000 euro. ​

Queste detrazioni sono accessibili a chi presta l’assistenza fiscale e devono essere indicate nel Modello 730/2025.

