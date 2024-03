Schianto sull’autostrada A1, tre vetture coinvolte e cinque feriti: uno è grave, soccorso in eliambulanza

Schianto in autostrada, tre auto coinvolte e cinque feriti di cui uno grave. I fatti sono accaduti questa mattina lungo l’autostrada A1, all’altezza di Piacenza. Le tre vetture stavano viaggiando in direzione Milano quando, per motivi da chiarire, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa, insieme ai vigili del fuoco. Come detto sono cinque le persone rimaste ferite. Quattro hanno riportato ferite lievi e i sanitari li hanno condotti al pronto soccorso di Piacenza.

Il quinto ferito, invece, versava in gravi condizioni motivo per cui i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Brescia. L’elicottero ha condotto l’uomo al pronto soccorso di Parma. Sul posto la polizia stradale di Guardamiglio che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.