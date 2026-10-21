Schianto frontale tra un’auto e un furgone nei pressi di Castel San Giovanni, grave un 19enne

Grave incidente stradale lungo la via Emilia Pavese, nel tratto compreso tra Castel San Giovanni e Stradella. Un furgone e una Lancia Ypsilon si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni, residente a Stradella, rimasto gravemente ferito e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Legnano, in provincia di Milano. Ferito anche un secondo giovane, che si trovava alla guida dell’utilitaria.

Lo schianto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e la Lancia Ypsilon ha riportato gravi danni, con l’abitacolo rimasto accartocciato.

Il 19enne è rimasto intrappolato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il giovane dalla vettura e consentire ai sanitari di prestargli soccorso.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il giovane che si trovava al volante della Lancia Ypsilon, mentre l’uomo alla guida del furgone è uscito illeso dallo scontro.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla collisione frontale.