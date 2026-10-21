Schianto frontale tra un’auto e un furgone nei pressi di Castel San Giovanni, grave un 19enne

21 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Grave incidente stradale lungo la via Emilia Pavese, nel tratto compreso tra Castel San Giovanni e Stradella. Un furgone e una Lancia Ypsilon si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni, residente a Stradella, rimasto gravemente ferito e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Legnano, in provincia di Milano. Ferito anche un secondo giovane, che si trovava alla guida dell’utilitaria.

Lo schianto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e la Lancia Ypsilon ha riportato gravi danni, con l’abitacolo rimasto accartocciato.

Il 19enne è rimasto intrappolato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il giovane dalla vettura e consentire ai sanitari di prestargli soccorso.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il giovane che si trovava al volante della Lancia Ypsilon, mentre l’uomo alla guida del furgone è uscito illeso dallo scontro.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla collisione frontale.

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