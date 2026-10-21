Ubriaco dà in escandescenze al pronto soccorso, intervengono i carabinieri: nello zaino aveva un paio di forbici

Intervento dei Carabinieri del Radiomobile di Piacenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove un uomo straniero di 39 anni, in evidente stato di ubriachezza, stava disturbando i pazienti e il personale sanitario in servizio.

L’intervento è scattato alle 23 circa di lunedì 19 ottobre, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, dopo che l’uomo, in attesa di una valutazione medica, aveva iniziato a vagare nei corridoi della struttura, inveendo ad alta voce contro gli operatori sanitari e disturbando l’attività del medico anche durante la visita.

Il 39enne accompagnato fuori dalla struttura sanitaria

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato l’uomo, che nel frattempo era stato accompagnato in una sala separata dal personale addetto alla sicurezza.

Il medico ha confermato il suo stato di ubriachezza, precisando però che il paziente era stato dimesso e non presentava ulteriori sintomi tali da richiedere la permanenza in Pronto soccorso.

L’uomo riferiva ripetutamente di non avere una dimora dove trascorrere la notte e che voleva rimanere nel pronto soccorso.

E’ stato quindi accompagnato dai militari all’uscita della struttura sanitaria.

Perquisizione dei Carabinieri, trovata una forbice di 13 centimetri nello zaino

Successivamente, nell’ambito degli accertamenti finalizzati alla verifica della sua identità, i Carabinieri hanno proceduto anche a una perquisizione personale, che ha dato esito positivo.

All’interno dello zaino in suo possesso è stata rinvenuta una forbice in metallo, appuntita, della lunghezza di 13 centimetri.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’individuo era regolare sul territorio nazionale.

Denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere

L’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e la forbice è stata sequestrata.