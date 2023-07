Schianto tra due auto lungo il rettilineo di Mucinasso, due giovani feriti – FOTO

Schianto tra due auto nella notta, due persone ferite seriamente. I fatti sono accaduti poco prima delle 4 lungo Strada Farnesiana, nei pressi dell’abitato di Mucinasso. Secondo una prima ricostruzione una Citroen condotta da un ragazzo di 21 anni e una Toyota guidata da una ragazza di 30 anni stavano viaggiando lungo la stessa direzione.

A un certo punto, per motivi da chiarire, una delle due auto avrebbe tamponato l’altra. L’impatto è stato violentissimo e dopo lo schianto entrambi i mezzi si sono ribaltati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato le due persone coinvolte a lasciare gli abitacoli per poi affidarli alle cure del 118. I sanitari hanno condotto i due al pronto soccorso di Piacenza: le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.