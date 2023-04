Un violento schianto tra due auto si è verificato lungo la Via Emilia Parmense questa sera intorno alle 22. Nello specifico i fatti sono avvenuti nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Alseno. Il conducente che materialmente ha tamponato l’altro mezzo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari hanno prestato le prime cure a entrambi prima disporre il trasporto al pronto soccorso di Piacenza. Non sono in gravi condizioni.