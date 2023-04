Volley, Superlega – Il sogno della Gas Sales Piacenza termina in Gara 5: Trento vince 3-1 e conquista la finale

La corsa al tricolore per Gas Sales Piacenza si ferma a Trento, Gara 5, la bella della serie di Semifinale, è vinta dai padroni di casa che accedono alla Finale e affronteranno Cucine Lube Civitanova.

I biancorossi prenderanno parte alla Finale 3° e 4° posto che mette in palio, per la vincitrice, la partecipazione alla prossima Cev Champions League. Si gioca al meglio delle cinque partite, Gara 1 sabato 29 aprile al PalabacaSport, avversario l’Allianz Milano.

Il sogno della Finale Scudetto è durato poco più di mezzora: vinto il primo set, Piacenza nei successi ha subito il ritorno di Trento che alzato il livello di gioco e ha iniziato a sbagliare nulla o quasi nulla. Mentre in casa biancorossa, sostenuta da oltre 300 tifosi, sono iniziati a fioccare gli errori. A fine partita ben 24 le battute sbagliate e 10 errori in attacco.

Proprio questi fattori hanno pesato sull’esito della gara visto che le due squadre in attacco si sono equivalse (47% per Trento, 45% per Piacenza) e in ricezione pure (43% di positività per Trento e 42% per Piacenza). Nove i muri di Trento, otto quelli di Piacenza che ha però sbagliato il doppio in attacco (10 errori contro i 5 dei padroni di casa).

Yuri Romanò (opposto biancorosso)

“Uscire dalla finale scudetto all’ultimo atto fa male, abbiamo meritato di arrivare fino a questo punto ma dopo un primo set giocato più che bene abbiamo subito il ritorno di Trento che ha iniziato a giocare molto bene. Ci è mancato qualcosa ma ora abbiamo un’altra serie da affrontare, quella per il terzo posto che vale la partecipazione alla Champions League della prossima stagione, una competizione a cui vogliamo partecipare.

Rammarico? No, magari rabbia e delusione per esserci fermati all’ultimo passo dopo aver recuperato una serie che ad un certo punto per tanti era segnata”.

ITAS TRENTINO – GAS SALES PIACENZA 3-1

(18-25, 25-20, 25-17, 25-19)

ITAS TRENTINO: Lisinac 9, Kaziyski 11, Michieletto 14, Podrascanin 11, Sbertoli 2, Lavia 10, Laurenzano (L), Dzavoronok, Nelli. D’heer. Ne: Cavuto, Pace (L), Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

GAS SALES PIACENZA: Brizard 3, Lucarelli 12, Simon 9, Romanò 17, Leal 10, Caneschi 8, Scanferla (L), Recine, Gironi. Ne: Basic, Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.