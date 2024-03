Schianto tra due tir in autostrada, un ferito grave. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio lungo l’autostrada A1 in direzione Bologna, nel tratto compreso tra Fidenza e Parma. Due tir si sono scontrati e uno dei due conducenti ha riportato lesioni importanti, tanto che i sanitari del 118 lo hanno condotto all’ospedale di Parma in eliambulanza. Pesanti i disagi al traffico.