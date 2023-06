Schianto tra tir in A21, carico perso sull’asfalto e traffico in tilt

Schianto tra mezzi pesanti, caos in autostrada A21. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nel tratto tra Castelvetro e Cremona in direzione Brescia. Tre i tir coinvolti nello scontro. Fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito ma uno dei veicoli ha perso il proprio carico in seguito all’impatto. Per questo motivo il traffico è rimasto bloccato formando code fino a 5 chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e coordinare la viabilità.

Chiuso in entrata il casello di Piacenza Ovest in direzione Cremona.