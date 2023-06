Volley, Serie B2 – Primo acquisto per la Pallavolo Alsenese: Rebecca Spagnuolo

Scocca l’ora del primo acquisto per la Pallavolo Alsenese, che dà il benvenuto a Rebecca Spagnuolo, schiacciatrice classe 1999 proveniente da Rubiera (B2). Dopo le conferme di Allegra Toffanin, Mercedes Pieroni e Giulia Gandolfi, la società del presidente Stiliano Faroldi ha dunque messo a segno il primo colpo di mercato per la formazione allenata da Federico Bonini che prenderà parte nuovamente al campionato di B2 femminile.

Nata il 26 aprile 1999 a Reggio Emilia, la Spagnuolo si è avvicinata al volley a Cavriago, per poi spostarsi al Giovolley. Prima di una parentesi di studio negli Stati Uniti, ha fatto ritorno nello stesso sodalizio reggiano prima di spostare la causa di un’altra realtà della città d’origine, il Cvr, sfiorando la promozione dalla C alla B2. Nell’anno stoppato del Covid Rebecca ha difeso i colori dell’Arbor in B2, per poi tornare al Cvr per festeggiare la promozione dalla B2 alla B1. Categoria poi subito abbandonata al pari di Alseno. Nella scorsa stagione, l’esperienza a Rubiera e ora l’approdo in terra piacentina.

