Schianto tra un’auto e uno scooter a Rottofreno, un ferito grave – FOTO

Scontro con un’auto, grave il conducente di uno scooter. I fatti sono accaduti questa mattina a Rottofreno. Lo scooter stava viaggiando lungo la via Emilia Pavese quando, all’altezza del cimitero comunale, si è schiantato contro una vettura che pare si stesse immettendo proprio sulla via Emilia da una strada trasversale. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo in scooter è stato sbalzato rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118: considerate le lesioni riportate dall’uomo, compreso un trauma cranico, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Della dinamica si stanno occupando gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta.