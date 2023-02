Giornata contro gli sprechi, appuntamento al Mercato Coperto di Campagna Amica per i “trucchi salvatasche”

Contro gli sprechi alimentari arrivano i consigli per la spesa e la cucina degli avanzi delle diverse regioni. Coldiretti dà appuntamento nel finesettimana negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari.

La lotta agli sprechi inizia nel carrello della spesa e finisce con la riscoperta dei piatti del giorno dopo che valorizzano gli avanzi e aiutano a conservare e trasmettere le tradizioni culinarie del passato alle nuove generazioni.

Già da oggi, venerdì 3 febbraio, nell’apertura dalle 16 alle 21, al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza sarà presente il cuoco contadino Paolo Oddi, presidente degli agriturismi di Terranostra, che valorizzerà i sapori del territorio ai fornelli e darà consigli sulle ricette anti-spreco.

Il finesettimana al Mercato Coperto proseguirà anche con le iniziative organizzate in collaborazione con la Lilt in occasione della Giornata mondiale contro il cancro: l’incontro dedicato all’importanza della prevenzione a tavola con medici ed esperti sabato 4 febbraio alle 11 e il pranzo con il “menù del benessere” sabato e domenica. Info e prenotazioni al 335-5330355.

Si ricordano gli orari del Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza: venerdì dalle 16 alle 21, sabato e domenica dalle 8.30 alle 14. Ampio parcheggio gratuito e riservato.

Tutti i venerdì agri-pizza e fritto misto di pesce.