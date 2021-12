Scianò a CasaPiace: “Obiettivo? Playoff! A gennaio interverremo su difesa e centrocampo” – AUDIO

Marco Scianò è intervenuto a CasaPiace, la trasmissione sul Piacenza di RadioSound. “Ci dispiace aver abbandonato la coppa contro l’Andria: abbiamo pagato gli episodi e una partita incolore dal punto di vista offensivo. Raicevic poteva essere comprato prima? No. L’attaccante in estate non sarebbe mai venuto a Piacenza. È stato un affare nel vero senso della parola. Il montenegrino non è venuto per la parte economica, ma perché non voleva più aspettare. Lui, Cesarini e Marchi sono i nostri uomini di esperienza e leadership”.

L’obiettivo stagionale del Piacenza calcio?

Inutile fare i falsi modesti, la nostra ambizione sono i playoff. Vogliamo crescere anno dopo anno e posizionarci come una squadra consolidata. Il nostro attacco è di primo piano.

Non giocano gli Under di proprietà…

Non conta chi parte nell’11 titolare, ma la totalità dei minuti. Il nostro obiettivo è avere una media di 360 minuti a partita (quindi 4 giovani in campo, ndr), però il regolamento di Lega è veramente strano. Un anno incentiva i giovani di proprietà, mentre l’anno dopo no. In più, fare plusvalenze è difficilissimo. Non c’è mercato economico. Poi contano tanto gli obiettivi. Chi vuole rimanere in LegaPro ha la possibilità di creare un patrimonio attraverso dei contratti triennali. Il Piacenza no.

Una struttura solida

Abbiamo la possibilità di decidere ogni anno che campionato fare. Abbiamo speso bene i nostri soldi dal punto di vista sportivo. C’è un’organizzazione societaria di alto livello e gli sponsor ci aiutano tanto.

La presenza in campo e il mercato

Come mai sono sempre in campo? Perché mi piace molto guardare le sfumature da lì. Sia dei nostri giocatori, che degli avversari. Sul mercato cercheremo di migliorare questa squadra, lavorando soprattutto sulla difesa e sul centrocampo (Bobb sarà impegnato in Coppa d’Africa).

