Apriamo il cuore a Still I Rise, iniziativa benefica il 4 e 5 dicembre

“Apriamo il cuore a Still I Rise” è il titolo della campagna dell’Associazione Still I Rise gruppo Emilia Romagna alla quale aderisce l’associazione Qui-Arte Piacenza.

Gli artisti piacentini e di tutta la regione sono stati invitati a donare una loro opera. Le immagini sono state postate su istagram con #artistipersir. Il 4 e 5 dicembre tutti i cittadini sono invitati a fare un’offerta per una delle opere donate dagli artisti e postate sulla pagina Instagram #artistipersir e sui loro canali social. L’offerta più alta per ogni singola opera artistica andrà direttamente a Still I Rise.

STILL I RISE

E’ una onlus internazionale che garantisce educazione e protezione ai bambini profughi e vulnerabili, fondata da Nicolò Govoni nel 2018. Per questa sua attività Govoni è stato nominato, appena 27enne, al premio Nobel per la Pace. L’associazione crede nel potere trasformativo dell’educazione e porta istruzione a bambini e bambine i cui diritti sono stati negati per troppo tempo.