Scontro frontale tra due auto sulla via Emilia ad Alseno, una persona ferita e traffico in tilt

Schianto frontale tra due auto sulla via Emilia ad Alseno. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Due vetture stavano viaggiando in direzione opposta lungo la via Emilia Parmense quando, all’altezza dell’abitato di Alseno si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento, ma fortunatamente solo uno dei due conducenti è rimasto ferito in modo non grave. Pesanti invece i disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso le persone coinvolte e messo in sicurezza i due mezzi.