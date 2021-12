Scossa di terremoto in provincia di Bergamo, avvertita anche nel Piacentino

Scossa di terremoto nella zona di Bergamo. La scossa è stata avvertita intorno alle 11:34 anche a Milano e nei territori di Monza e Brianza. Anche a Piacenza sono giunte segnalazioni, in particolare dal capoluogo. Secondo le prime informazioni dell’INGV, la magnitudo sarebbe compresa tra 4.3 e 4.8. L’epicentro esatto è a 2 km a Est di Bonate di Sotto, nel Bergamasco.

In provincia di Bergamo non si segnalano per ora né feriti né danni alle cose, e anche a Piacenza la scossa non ha avuto conseguenze.