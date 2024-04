“Vaccini uguale a morte”, scritte no-vax sulla sede di Libertà. Imbrattato anche un furgone di Poste

Vandali no-vax in azione a Piacenza e Fiorenzuola. Nel capoluogo della Valdarda ignoti hanno imbrattato un mezzo di Poste Italiane con la scritta “Vax uguale morte”. A Piacenza, invece, i vandali hanno attaccato la sede del quotidiano Libertà in via Benedettine.

Sulla parete esterna campeggiava lo slogan “Giornali bugiardi”, “No verità no libertà”. Entrambe le scritte presentavano il simbolo del movimento 3V (Vogliamo la Verità sui Vaccini).

RANCAN E STRAGLIATI (LEGA): “SOLIDARIETA’ PER GLI ATTI VANDALICI SUBITI“

Il capogruppo in consiglio regionale e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan e Valentina Stragliati, consigliere regionale Lega, esprimono “piena solidarietà alle testate Libertà, Telelibertà, Liberta.it e Altrimedia, così come ai loro giornalisti, di fronte agli atti vandalici perpetrati sulla loro sede la scorsa notte nel Piacentino. Tali azioni non solo vanno condannate senza riserve, ma rappresentano anche un attacco diretto alla libertà di stampa e di espressione, pilastri fondamentali di una democrazia sana”. “La libertà di pensiero è sacrosanta in uno stato democratico, ma ogni forma di violenza deve essere fermamente condannata, senza alcuna eccezione”, concludono Rancan e Stragliati.