Scrittura Autobiografica e Mandala terapeutico, workshop dall’11 aprile al 5 maggio. Allegra Spernanzoni: “Arti che si fondono permettendo una ricerca interiore” – AUDIO

Costruire un mandala, esprimersi attraverso la narrativa autobiografica, il colore e le forme. Queste le arti proposte nel workshop “Scrittura Autobiografica e Mandala terapeutico”, organizzato da Casa Clizia a Piacenza in via Somaglia 12, a cura di Claudia Iavarone e Allegra Spernanzoni

Sono previsti 4 appuntamenti. Lunedì 11 aprile– Venerdì 22 aprile- Giovedì 28 aprile e Giovedì 5 maggio dalle ore 20.00/22.30. ingresso libero ad offerta. Il percorso si concluderà con una mostra venerdì 13 maggio alle ore 17,30.

La scrittura – spiega Allegra Spernanzoni Presidente Associazione Casa Clizia APS – è una passione che coltivo da sempre. La utilizzo per il teatro e per la mia professione. Invece la parte della mandala sarà guidata da Claudia Iavarone, un’artista eclettica che lavora con questa arte antichissima in maniera davvero speciale. Il lavoro che faremo permetterà di andare alla ricerca di se stessi. In particolare verrà fatto attraverso queste due pratiche che sono meditative e si intrecciano l’una con l’altra per creare delle opere assolutamente originali.

Scrittura Autobiografica e Mandala terapeutico

Il mandala è un’arte antichissima, come tutti sanno, che va avvicinata da noi occidentali con garbo e rispetto e può diventare un modo di accedere alla propria capacità di esprimersi attraverso il colore e le forme. Il mandala, è innanzitutto una tecnica di meditazione, terapeutica ed utilissima per recuperare o mantenere l’equilibrio interiore.

La scrittura autobiografica sarà composta da parti di scrittura automatica, di scrittura di flusso, scrittura creativa e arriverà a fondersi con il percorso sul mandala, fondendo le tecniche del mandala con le parole della nostra storia, poiché anche la scrittura è un atto “immersivo”, certamente terapeutico e talmente intenso da trasformare il flusso del nostro tempo.

Il workshop si concluderà con una mostra dei lavori dei partecipanti.

PROGRAMMA



1° incontro – propedeutica ai 10 passaggi per costruire un mandala e propedeutica alla costruzione di una traccia narrativa autobiografica

2° incontro – tecniche di scrittura automatica e di flusso e creazione di un mandala originale

3° incontro – propedeutica all’utilizzo del colore come forma di espressione emotiva all’interno della creazione di un mandala e scrittura creativa di un racconto o prosa poetica autobiografica

4° incontro – tecniche di editing e chiusura del mandala e integrazione tra le due tecniche espressive

MATERIALE DA PORTARE

Matita e gomma

Matite colorate o pennarelli

Compasso e righello

1 foto personale significativa

Altri tipi di colori a piacere

Tappetino yoga e coperta plaid

Partecipazione a offerta

INFO e Prenotazioni 3331741885