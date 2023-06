Scuola Ciclismo Piacenza, aperte le iscrizioni per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il ciclismo è un’attività sana e dinamica che aiuta a crescere con equilibrio. Per informazioni è possibile rivolgersi a questo numero di telefono: 331 6669891.

I corsi

Anche quest’anno la Scuola Ciclismo Piacenza porta avanti il progetto di avviamento al ciclismo giovanile, con l’intento di fornire un supporto educativo e sportivo per le famiglie.

Lo scopo dei vari progetti di Scuola Ciclismo Piacenza è avvicinare i ragazzi dai 6 in su, all’utilizzo della bicicletta, dalle basi dell’equilibrio fino alle tecniche di fuoristrada, per appassionarli, insegnare loro a saper reagire e comportarsi in maniera adeguata anche nella circolazione stradale, donare loro occasione di convivialità, oltre che al contatto e rispetto della natura.

I corsi proposti sono 3

Il corso di bici su strada rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 5 anni ai 12 anni. Gli incontri si terranno due volte alla settimana, il Martedì e il Giovedì, dalle ore 18.00 alle 19.00, a Podenzano sulla strada SP42 (ex Tectubi), in piena sicurezza nell’area chiusa alla circolazione. Ogni ragazzo dovrà essere munito di casco, mentra la bici da strada verrà fornita dalla società.

Il corso di Mountain Bike di Ponte dell’Olio, realizzato in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Reca Bike e rivolto ai bambini/e e ragazzi/e dai 6 anni in su, con due appuntamenti infrasettimanali (giorni ancora da definire), dalle ore 18:30 alle 20:00, presso la pista MTB permanente nell’area protetta di Via Boggiani (Ponte dell’Olio). L’ area è attrezzata con ostacoli e giochi per insegnare la pratica della mountain bike e una piccola pista da pump per allenare i ragazzi.

Un corso di Mountain Bike a Podenzano, rivolto ai bambini/e e ragazzi/e dai 6 anni in su, (giorni ancora da definire), presso l’area verde di Via Di Vittorio, è in fase di realizzazione.

Ogni ragazzo dovrà avere a disposizione il proprio casco e la propria mountain bike, assicurandosi che sia in buono stato d’uso e manutenzione. Si prevede di incominciare gli incontri nel periodo di aprile – maggio, fino agli inizi di settembre.

Sono previste anche, in base alle capacità e alle età dei partecipanti, escursioni sulle colline della Valnure, zone limitrofe e possibilità di gite giornaliere organizzate in collaborazione con i genitori.

Scuola Ciclismo Piacenza è sinonimo di sport, educazione stradale, civica e ambientale. Per vedere concretizzati questi valori, la società si impegna ogni anno in una intensa attività organizzativa che attraversa diversi ambiti. In quello scolastico con il progetto “Sicuri…in strada”, che vede coinvolti migliaia di studenti appartenenti alle comunità dei 5 Comuni dell’Unione Valnure – Valchero: potendo contare sull’esperienza dei dirigenti della società, in servizio presso la Polizia Locale e quotidianamente impegnati nel campo della sicurezza stradale, la Scuola Ciclismo Piacenza si impegna ogni giorno per contribuire alla formazione di giovani ed adulti che si muovono sulle strade della città.

Da quest’anno la Scuola può contare sulla preziosa collaborazione della società “Vigorplant” che tanto ha dato al ciclismo internazionale e che condivide la filosofia di sicurezza e promozione del ciclismo su strada.

In ambito sociale, si concretizza con l’organizzazione di corsi di ciclismo su strada e fuori strada bambini/e e ragazzi/e e nelle iniziative ludiche promozionali riservate a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e 12 anni, come il Trofeo Mini Bike, ormai alla 22° edizione, organizzato con la preziosa collaborazione della Polizia Locale della Unione Valnure – Valchero in numerosi Comuni della provincia di Piacenza.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 3711949043

Il sito della Scuola Ciclismo Piacenza.

La storia della realtà piacentina

Il primo obiettivo che ci siamo dati è quello di contribuire alla riduzione degli incidenti stradali che ogni giorno vedono coinvolti sulle strade ciclisti d’ogni età. Potendo contare sull’esperienza dei dirigenti della società, in servizio presso la Polizia Municipale e quotidianamente impegnati nel campo della sicurezza stradale, ci impegniamo ogni giorno per contribuire alla formazione di giovani ed adulti che si muovono sulle strade della città.

La Scuola Ciclismo Piacenza nasce il 18 Dicembre 1977, grazie alla volontà di un gruppo di persone che, condividendo l’impegno civico e la passione per il ciclismo, in particolare quello giovanile, poco sviluppato e bisognoso di essere promosso.

L’impegno e la dedizione al progetto hanno permesso, attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Piacenza, la concretizzazione, poco tempo dopo, di un risultato importante: la costruzione del ciclodromo comunale di Piacenza. Ancora oggi questo risulta essere l’unica struttura protetta per la pratica del ciclismo giovanile della nostra provincia.

Scuola Ciclismo Piacenza è sinonimo di sport, educazione stradale, civica e ambientale. Questo impegno si traduce in una intensa attività organizzativa in ambito scolastico, coinvolgendo migliaia di studenti appartenenti alle comunità dei 5 Comuni dell’Unione Valnure – Valchero.

In ambito sociale, si concretizza con le iniziative ludiche promozionali riservate ai non tesserati di età compresa tra i 5 e 12 anni, come il Trofeo Mini Bike, ormai alla 23° edizione, organizzato con la preziosa collaborazione della Polizia Locale della Unione Valnure – Valchero in numerosi Comuni della provincia di Piacenza.

Inoltre, alla pratica del ciclismo nelle aree verdi cittadine, vengono accompagnate attività di educazione stradale e altre iniziative socio-culturali.

Grazie alla collaborazione della società “Reca bike”, è stato possibile l’allargamento alla specialità del fuoristrada, unita all’inaugurazione di un’area protetta riservata a tale attività.

La crescita della società in questi anni ha permesso il raggiungimento di una nuova consapevolezza operativa, che ci permette di organizzare gare su strada riservate alle categorie Esordienti e Allievi, con competenza e nel rispetto della massima sicurezza