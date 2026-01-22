Rinnovata e ampliata la scuola dell’infanzia di Gragnano, progetto da 1,4 milioni di euro: sabato l’inaugurazione

“Insieme alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Elena Camminati siamo molto felici di annunciare che sabato 24 Gennaio alle ore 11 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia, frutto di un intervento complesso che ha visto la riconversione di spazi ad oggi inutilizzati, l’ampliamento e l’adeguamento sismico della struttura”.

LA NOTA DELLA GIUNTA COMUNALE DI GRAGNANO

La Sindaca Patrizia Calza e la Giunta invitano la cittadinanza a partecipare all’evento per poter verificare la bellezza e la funzionalità dei locali che sono stati modificati anche grazie ai suggerimenti delle insegnanti coinvolte nella fase di progettazione. Hanno assicurato la presenza oltre ai tecnici e ai progettisti anche la Presidente della Provincia Monica Patelli, il direttore UST di Piacenza Dott. Andrea Grossi e il Consigliere Regionale Lodovico Albasi.

I lavori hanno consentito di riqualificare un complesso edificato in step successivi, a partire da una prima porzione databile intorno al 1930, alla quale è stato aggiunto un corpo di fabbrica negli anni 60, per poi vedere la struttura completa con l’aggiunta di una porzione più articolata edificata nel 1977.

Nuovi spazi a disposizione dei bambini

Gli spazi a disposizione dei bambini sono dunque aumentati e quelli già vissuti sono stati in gran parte rivisti e riprogettati. “Anche in questo modo abbiamo voluto perseguire l’obiettivo di favorire la natalità, mettendo a disposizione spazi e servizi sempre più adeguati e capaci di accogliere un maggior numero di bambini. Anche i disabili potranno raggiungere tutti gli spazi grazie all’ascensore che consentirà l’accesso anche alla parte più antica, completamente ristrutturata”.

L’intervento, dell’importo complessivo di 1.395.000,00 ha usufruito di fondi di diversa provenienza, dal PNRR, alla L.23 sull’edilizia scolastica, al Finanziamento Ministeriale “Piccole opere” al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Si tratta di uno degli investimenti più importanti che il Comune ha realizzato nel corso di un decennio per un importo complessivo di oltre 7 milioni di euro, accendendo poco più di 200.000 euro di mutui e riducendo l’elevato indebitamento iniziale di oltre 1.000.000 di euro.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy