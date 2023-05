Scuola Genitori di Piacenza, il 5 maggio l’incontro “Preadolescenti in difficoltà”

Scuola Genitori di Piacenza, il 5 maggio è previsto l’incontro “Preadolescenti in difficoltà”.

Come trovare le mosse giuste per aiutare i ragazzi e le ragazze? Lo spiega la pedagogista Emanuela Cusimano venerdì 5 maggio alle 20.45 presso la Scuola Dante- Carducci in via Piatti 9. Si tratta del terzo incontro della Scuola Genitori di Piacenza a ingresso libero e gratuito.

Info: scuola.genitori@cppp.it

Preadolescenti in difficoltà

La tredicesima edizione del progetto “Scuola Genitori di Piacenza” prosegue con un incontro dedicato alla preadolescenza. Con Emanuela Cusimano, pedagogista e formatrice CPP, venerdì 5 maggio alle 20.45 presso Scuola Secondaria Primo Grado Dante Carducci, Via Camillo Piatti 9.

La preadolescenza è una fase in balia del cambiamento, delle emozioni, della voglia di autonomia e del desiderio di allontanarsi dagli adulti, provando a costruire la propria identità.

L’obiettivo è capire insieme cosa può essere utile a genitori e insegnanti per attraversare questo periodo, facendo le mosse giuste. L’evento è gratuito e aperto a tutti, genitori, insegnanti e educatori.

Nella città di Piacenza il progetto “Scuola Genitori” è attivo dal 2011 con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’obiettivo del progetto Scuola Genitori è di fornire ai genitori gli strumenti necessari e le indicazioni pedagogiche per gestire al meglio le fasi della crescita dei figli.