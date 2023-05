Volley, Serie B – La Canottieri Ongina si prepara ai play off sfidando il Cus Genova

Ultimo atto di regular season prima dei play off per la Canottieri Ongina, che sabato alle 18 a Monticelli sfiderà il Cus Genova nell’ultima giornata del girone A di serie B maschile. I piacentini allenati da Gabriele Bruni hanno intascato il pass per gli spareggi-promozione grazie al punto conquistato sabato scorso a Santo Stefano di Magra contro lo Zephyr Mulattieri. Il match in arrivo, comunque, sarà importante per i gialloneri in chiave girone-play off, dove Monticelli ha l’opportunità di essere seconda tra le tre seconde qualificate dei gironi A, B e C che si sfideranno nella prima fase.

La Canottieri Ongina, attualmente a quota 58 punti, se la gioca a distanza con il Caselle (terzo nel girone C a quota 57), mentre la prima testa di serie è già nelle mani della seconda del girone B, tuttavia da definire tra Scanzorosciate e Yaka Volley Malnate (65 e 64 punti). Sabato De Biasi e compagni sfideranno il Cus Genova, a sua volta affamato di punti per centrare la salvezza.

Classifica

Negrini Cte Acqui 62, Canottieri Ongina 58, Alto Canavese 52, Parella Torino 50, Pvl Cerealterra Ciriè 45, Npsg La Spezia 38, Mercatò Alba 33, Cus Genova, Fenera Chieri 76, Sant’Anna Tomcar 31, Zephyr Mulattieri 30, Colombo Volley Genova 27, Novi 25, Fas Albisola 12.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.