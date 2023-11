Sedi disagiate dei vigili del fuoco, impegno del governo alla salvaguardia

Sedi disagiate dei vigili del fuoco, un tema che riguarda anche la stazione di Bobbio e di cui si è parlato nei giorni scorsi. Approvato in senato l’ordine del giorno al disegno di legge s. 889. Tradotto, un disegno di legge che IMPEGNA IL GOVERNO A VALUTARE LE ESIGENZE DI TUTTE LE SEDI, in particolare le attuali “sedi disagiate” dei Vigili Del Fuoco in procinto di perdere tale status.

In sostanza il governo valuterà di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell’emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.

Per il sindacato Conapo è una vittoria e parla di “grande soddisfazione”.