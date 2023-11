Pertite e aree militari di riqualificare: Tarasconi, De Micheli e Foti incontrano a Roma il ministro Crosetto

In occasione della trasferta a Roma per la presentazione della mostra dedicata ai “Fasti di Elisabetta Farnese” il sindaco Katia Tarasconi ha incontrato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, per parlare dell’annosa questione delle aree militari in dismissione. Insieme a lei i parlamentari Paola De Micheli del Pd e Tommaso Foti di Fratelli d’Italia.

Al centro dell’incontro, in primo piano ovviamente la Pertite, ma non solo. La delegazione ha illustrato al ministro le altre aree tuttora in bilico come l’ex ospedale militare, il comparto urbano piazza Cittadella – piazza Casali, la caserma Nicolai. A quanto si evince, il ministro avrebbe aperto spiragli, annunciando la volontà di collaborare con il Comune di Piacenza per la riqualificazione di queste aree.