Sei pronto per la tua estate tra sport e divertimento? Ci sono ancora posti al Piacenza Summer Sport 2022

Ancora posti disponibili per il Centro Estivo PIACENZA SUMMER SPORT! Cosa aspettate… affrettatevi, non aspettate l’ultimo minuto. Non perdetevi l’occasione di passare un’estate indimenticabile con le nostre attività sportive e non solo, tantissimo divertimento vi attende!

Allora la parola d’ordine è “movimento e divertimento”, dove???

Centro Estivo Piacenza Summer Sport che sarà attivo dall’ 06 giugno al 10 luglio presso la struttura del Polisportivo di Piacenza con tantissime attività ludico/sportive adatte ai bambini dai 6 agli 12 anni.

Personale altamente qualificato li seguirà con impegno e attenzione per avvicinarli alle diverse discipline sportive. Tante attività e laboratori: Basket, nuoto, tennis, danza moderna, atletica, mini volley, calcio, corsa, giochi di gruppo, musica e disegno…

Non ti basta? Vieni a dare un’occhiata alla nostra struttura: campo da basket interno ed esterno , piscina, palestre polifunzionali. Vi aspettiamo per il centro estivo sportivo di Paicenza!!!

In allegato il volantino con tutti i dettagli, per maggiori informazioni sui costi e sui posti disponibili, contattaci telefonicamente o o invia un messaggio WhatsApp al numero 348-6187922

Trovi sul sito www.piacenzasummersport.it tutte le informazioni e il programma dettagliato della nuova stagione. Preparati a vivere un’estate indimenticabile!