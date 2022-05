Alta Val Tidone con “Borgo in Fiore” il 22 maggio apre le porte a famiglie e turisti

Alta Val Tidone con “Borgo in Fiore” domenica 22 maggio apre le porte a famiglie e turisti.

I colori dei fiori, la bellezza della primavera, il profumo della lavanda e il fascino senza età di un antico borgo storico e di un mulino restituito a nuova vita: sono gli ingredienti per una domenica in Alta Val Tidone da trascorrere tra Caminata, in festa con “Borgo in Fiore”, e il Mulino Lentino, pronto ad accogliere i visitatori per la Giornata Europea dei Mulini Storici.

Un duplice appuntamento, quindi, e un’ottima occasione per scoprire due gioielli del territorio comunale di Alta Val Tidone da alcuni anni al centro di un percorso di valorizzazione turistica, culturale e storica che ora, terminate le restrizioni dovute al Covid, può tornare nuovamente a disvelarsi a turisti, famiglie e appassionati della natura e della vita all’aria aperta.

A Caminata il taglio del nastro di “Borgo in fiore” si terrà alle 10.45, alla presenza del sindaco Franco Albertini, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle autorità civili e religiose della Val Tidone. Ricco e intenso il programma della giornata, all’insegna della natura e della coltivazione della lavanda, nuova frontiera della rinascita dell’Appennino piacentino.

Dopo l’inaugurazione proprio la lavanda, infatti, sarà protagonista di un appuntamento a cura dell’Associazione Culturale Produttori Lavanda Appennino Piacentino e di innumerevoli altre proposte: dai laboratori per bambini che si terranno nel pomeriggio ai biscotti cucinati dalla fattoria sociale Erbucchio ai menù a tema che i ristoranti di Caminata proporranno per quella giornata.

Piante e fiori saranno protagonisti anche di due appuntamenti culturali, al pomeriggio, con la presentazione del libro “Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale”, prima opera (fresca di stampa) di Andrea Mati (imprenditore e progettista del verde con una particolare attenzione verso il valore sociale del proprio lavoro), e di “Parliamo di piante grasse. Manuale sentimentale per la conoscenza, l’uso e la cura” di Milla Boschi, un testo imperdibile per gli appassionati di cactus e “succulente”.

Tanti, infine, gli eventi collaterali e gli ospiti: dal Truccabimbi (dalle 15 alle 19) alle bancarelle di fiori ed espositori di prodotti, dai vivaisti ai chioschi di “street food”. Alle 15.30 prenderà il via una passeggiata alla scoperta degli scorci più caratteristici di Caminata (partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria, per informazioni e prenotazione: cooltour2.0@gmail.com o 349-5169093) mentre per tutto il giorno sono previsti momenti di animazione per vie e vicoli del paese e di intrattenimento musicale.

Calendario particolarmente ricco, ma in grado di accontentare tutti coloro che vorranno dedicare la giornata a visitare entrambi i luoghi, anche per il Mulino del Lentino: dalle 10 alle 18 sono previste visite guidate al museo dell’arte molitoria, la dimostrazione della macinazione del grano con il mulino ad acqua, una mostra di cereali antichi, la cerimonia della benedizione del pane, una degustazione di vini e prodotti tipici (come il batarò) del territorio, l’esposizione di prodotti biologici e dell’artigianato, un’escursione guidata lungo il Sentiero del Tidone (per informazioni www.mulinodellentino.it)