Strada Provinciale n. 26 di Busseto, senso unico alternato

Nel territorio comunale di Cortemaggiore, dalle 8 alle 18 dei giorni lavorativi dal 30 giugno al 30 settembre, per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver accolto l’istanza – presentata dalla ditta esecutrice dei lavori per conto del Comune di Cortemaggiore e pervenuta all’Amministrazione in data 23/06/2023, prot. n. 20132 – volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per il completamento dei lavori (in corso di esecuzione) di realizzazione di una pista ciclabile lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto, nel territorio comunale di Cortemaggiore.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto, dalla progressiva km 0+890 circa alla progressiva km 1+522 circa, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi dal 30.06.2023 al 30.09.2023, nel territorio comunale di Cortemaggiore.