Col furgone travolge un’auto in sosta, trovato ubriaco e con una patente falsa: denunciato.

Aveva perso il controllo del furgone andando a schiantarsi contro un’auto in sosta. L’incidente risale al 20 giugno scorso.

Ma oggi l’uomo ha ricevuto la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il conducente infatti, un uomo di origini ucraine, era stato sottoposto all’alcoltest risultando positivo con un livello di alcol nel sangue pari a quattro volte oltre il limite.

Nell’incidente, avvenuto in via 24 Maggio, nessuno era rimasto ferito ma i danni alla vettura parcheggiata erano stati ingenti. Inoltre, ad aggravare la situazione dell’uomo, ha contribuito anche la patente falsa che aveva mostrato agli agenti della polizia locale, intervenuti per rilevare il sinistro.