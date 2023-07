Strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver accolto l’istanza della società “Autovia Padana S.p.A.”, pervenuta all’Amministrazione in data 07/07/2023 prot. n. 21866, volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa in corrispondenza della rotatoria posta all’uscita del casello autostradale nel territorio comunale di Castelvetro Piacentino, lungo la Strada Provinciale n. 588R Due Ponti.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti, dalla progressiva km 1+900 circa alla progressiva km 2+100 circa, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dei giorni 18.07.2023 e 19.07.2023, nel territorio comunale di Castelvetro Piacentino, per tutte le categorie di veicoli, per la tutela della sicurezza della circolazione.