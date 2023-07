“Venerdì Piacentini” il 14 luglio Miss Italia in Piazza Cavalli e Dance Party in Piazza Duomo

Il 14 luglio torna l’appuntamento dei “Venerdì Piacentini”, con un’altra serata piena di eventi in città.

Segnaliamo alle ore 22 in Piazza Cavalli la finale regionale di Miss Italia. Nell’occasione verrà assegnata la fascia di Miss Piacenza e saranno selezionate alcune delle finaliste del celeberrimo concorso di bellezza. Invece dalle ore 20.30 Piazza Duomo è pronta ad accogliere il dance party più cool di questa undicesima edizione dei Venerdì Piacentini. Una lunga maratona house, deep house, hip hop, RNB e funky per

ballare tutta la notte.

“Venerdì Piacentini” il 14 luglio

Dalle ore 22 in Piazza Borgo: LINK QUARTET | LIVE. Attivo dal 1993, il quartetto si è imposto a livello internazionale come punto di riferimento per il suono Hammond grazie a un’esplosiva miscela di funk, rock e soul interpretata in maniera unica, moderna e originale.

“LABYRINTHUM TEMPORIS” – FUGA DA KRONOS | ESCAPE ROOM. In Piazza Duomo dalle ore 20 Enigmi, misteri e codici da decifrare per fuggire dal Museo della Cattedrale di Piacenza. È in arrivo il primo “escape game” in un museo piacentino. “Kronos – Museo della Cattedrale” di Piacenza, in piazza Duomo, offrirà l’opportunità di vivere una coinvolgente esperienza fatta di enigmi e giochi di logica da risolvere per riuscire a “fuggire” dalla sale in cui si è rimasti “rinchiusi”. Per prenotare: http://www.cooltour.it/escape

Ore 20:00 (primo turno), ore 21:30 (secondo turno) | piazza Duomo.

L’irriverenza e l’ironia di Piacenza Memes cappottano i Venerdì Piacentini. Dalla base di Largo Battisti partiranno dalle ore 19.30 una serie di iniziative folli, veri e propri agguati come le interviste del T-Rex o le guasconate sui palchi del festival. In alto le coppe (e i salami) per brindare insieme a chi ha fatto della leggerezza e dell’umorismo una vera e propria filosofia.

LUKREZIA & THE BORG-JAZZ | LIVE. Un quartetto d’eccezione nato durante una jam incandescente nel 2022, a colpi di Swing, Bossa, Jazz e Pop, sound e sonorità brasiliane. La band è composta da Alessandro Verzella, Vinicius Surian, Jacopo Sgarzi e Francesca Primanti. Ore 22:00 | Via San Siro (feat. Dubliners | Antonietta).

Per i più piccoli

Attrazioni, giochi gonfiabili e un mini parco dei divertimenti per i più piccoli che quest’anno,

per la prima volta, sarà portato in via Cavour, proprio in prossimità di piazza Cavalli, per

consentire ai genitori e alle famiglie di entrare nel vivo dello spettacolo garantendo anche ai

più piccoli di partecipare alla festa. Ore 19:30 | via Cavour.

Arte circense

Spazio agli artisti circensi, a trampolieri, mangia fuoco, acrobati, danzatrici e giocolieri. Nelle

vie del centro storico come via XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele II, via Calzolai e via

Sopramuro, uno show itinerante con un programma che è una continua sorpresa per tutti.

Ore 21:30 | Itinerante, in centro storico.

Clicca qui per consultare l’intero programma