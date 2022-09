Strada Provinciale n. 40bis di Statto, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che saranno eseguiti dei lavori di manutenzione preventiva alla stazione idrometrica collocata presso il manufatto di attraversamento del Fiume Trebbia, lungo la Strada Provinciale n. 40bis di Statto.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 40bis di Statto, dalla progressiva km 10+480 circa alla progressiva km 10+630 circa, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per la durata massima di 1 ora, il giorno 09.09.2022 o, in caso di avverse condizioni meteo, il giorno 10.09.2022, nei territori comunali di Travo e Rivergaro, per tutte le categorie di veicoli.