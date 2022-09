“Concerto per la vita”, serata benefica a Gossolengo il 10 settembre con la Vasco Terapia Band, ospite Claudio Golinelli. Cavanna: “Segnale di vicinanza agli operatori sanitari” – AUDIO

“Concerto per la vita”, serata benefica a Gossolengo sabato 10 settembre con la Vasco Terapia Band. Alla manifestazione, con inizio alle ore 21, partecipa come ospite lo storico bassista di Vasco Rossi Claudio Golinelli “Il Gallo”.

Le canzoni più famose del Blasco in un concerto benefico a favore dell’Associazione Michele Usubaleu per l’Etiopia e AMOP per la ricerca e il sostegno dei malati oncologici.

Info e prevendita biglietti al 329 4151273

“Una serata importante per i fondi destinati alla cura oncologica sul territorio ma non solo – spiega il noto oncologo piacentino Luigi Cavanna – perché questi appuntamenti nel piacentino fanno sentire la città vicina agli operatori sanitari. E’ un aspetto molto importante! Non è quindi soltanto un sostegno economico ma una spinta per noi a fare di più e meglio”.

“Concerto per la vita”, serata benefica a Gossolengo: AUDIO INTERVISTA AL PROF. LUIGI CAVANNA

Il programma