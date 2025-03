Sentiero del Tidone APS, assemblea di inizio anno con approvazione del bilancio consuntivo 2024.

Si è svolta recentemente, come da tradizione, la cena sociale annuale dell’associazione ‘Sentiero del Tidone APS’ presso il Ristorante di Campagna “All’Ostarcello” in località Arcello di Pianello Val Tidone. Durante la conviviale serata presentato il bilancio consuntivo dell’associazione del 2024 occasione per ufficializzare e presentare il nuovo Consiglio Direttivo insediatosi dopo le elezioni dello scorso ottobre: rimasto invariato il numero di otto consiglieri, il nuovo entrato Bengalli Edoardo è il nuovo vice-presidente, Fabio Rogledi il nuovo segretario sancito il passaggio di consegne di presidente da Daniele Razza a Mario Capucciati, ideatore del percorso.

Il bilancio, introdotto ed esposto nei punti principali da Razza e dettagliato dal tesoriere Carlo Mori, votato all’unanimità dai presenti e ha visto, come negli ultimi anni, una continua crescita delle entrate del sodalizio, grazie agli introiti delle tessere annuali degli associati, che rimangono sempre oltre i duecento, alle varie iniziative come l’escursione serale-notturna, al 5×1000 e ai contributi di alcune delle amministrazioni sul cui territorio si snoda il percorso che costeggia l’intera asta del torrente Tidone per 69 chilometri. Il maltempo, che ha caratterizzato gran parte dello scorso anno, ha fortemente danneggiato il Sentiero e questo si è tradotto in una manutenzione straordinaria che ha gravato sul bilancio in termini di uscite ma che, grazie ai volontari e al responsabile della manutenzione Mario Capucciati, sono rimasti contenuti, ottenendo così un sostanziale pareggio.

Sentiero del Tidone APS, attestati di merito

A seguire, Capucciati ha consegnato un attesto di merito a tutti i volontari che nel corso del 2024 si sono adoperati nella manutenzione del percorso. Encomio di ringraziamento, da parte di tutti i soci, volontari ed amici del sodalizio per l’ex presidente Daniele Razza riconosciuto il prezioso operato, la passione e l’amore per la Val Tidone e per il Sentiero, che negli otto anni della sua guida ha conosciuto un periodo di crescita e di successi diventando un patrimonio culturale a simbolo di sostenibilità e appartenenza, indicandolo come esempio ed ispirazione per il futuro dell’associazione. Razza, sinceramente commosso, ha voluto ringraziare per il prezioso riconoscimento e tutti coloro che si sono spesi per questo progetto che ha conosciuto ed incontrato in questi anni ed ha confermato la sua disponibilità, in qualità di semplice consigliere, di continuare a fornire il proprio contributo.

Sorteggio finale a fine serata

Al termine della serata si è svolta, tra i partecipanti, la distribuzione, a sorteggio, di alcuni premi messi a disposizione da alcuni consiglieri. Il neo presidente Capucciati, unitamente agli organizzatori e al consiglio direttivo, ha ringraziato i presenti sottolineando l’importanza della manutenzione del sentiero che risulta sempre molto impegnativa nonostante l’aiuto delle Amministrazioni comunali e del Consorzio di Bonifica di Piacenza, socio fondatore del sodalizio, e ha invitato tutti i presenti a partecipare attivamente alla manutenzione del sentiero che verrà avviata a breve.

Il 5 x 1000

Ai partecipanti distribuito il foglio per devolvere il 5×1000 all’associazione che è uno strumento gratuito con il quale sostenere il progetto del Sentiero del Tidone che, anche grazie a questa somma, può far fronte ai gravosi costi della manutenzione: è sufficiente indicare, nella dichiarazioni dei redditi, il codice fiscale 91106120339 nell’apposita sezione. E’ sempre possibile contattare il sodalizio valtidonese attraverso il sito www.sentierodeltidone.eu e la pagina Facebook “Sentiero del Tidone”