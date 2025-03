Torna Piacenza in Fiore, il 29 e 30 marzo il centro storico si trasforma in un magico giardino con esposizioni e spettacoli – AUDIO

È tempo di primavera, è tempo di Piacenza in Fiore, l’appuntamento che celebra l’arrivo della stagione più attesa con due giornate ricche di colori, profumi ed eventi dedicati a grandi e piccoli.

L’evento, in programma sabato 29 e domenica 30 marzo, coinvolgerà alcune delle principali piazze e vie del centro storico di Piacenza: Piazza Duomo, Piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito e le strade limitrofe si trasformeranno in un meraviglioso giardino fiorito, animato da esposizioni di florovivaisti, spettacoli, laboratori e degustazioni.

La presentazione dell’edizione 2025

Alla presentazione hanno partecipato l’assessore al Commercio e Marketing Territoriale del Comune di Piacenza Simone Fornasari, Gloriana Tironi, presidente dei Mercanti di Qualità, accompagnata da Roberta Patangelo della comunicazione di Rara Digital, Gianluca Brugnoli presidente di Vita in Centro, e i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.

“Ci aspettiamo due giorni all’insegna del florovivaismo, Piazza Duomo sarà completamente piena di fiori, due giorni di sole, di novità, tante occasioni per condividere e vivere la città insieme. Noi cerchiamo sempre di avere una sinergia tra gli operatori in sede fissa e noi che invece viaggiamo per le varie vie del centro storico. Quindi sicuramente il nostro obiettivo è portare gente e riempire la città“, spiega Gloriana Tironi, presidente dei Mercanti di Qualità.

“La nostra amministrazione ha cercato di spingere tantissimo sugli eventi, che sappiamo essere un elemento propulsivo di attrattività per tutto il tessuto, per tutte le realtà del centro storico, per le economie urbane. Nello specifico presentiamo Piacenza in Fiore che ritorna. Questo è proprio un brand che abbiamo voluto rilanciare”, commenta Simone Fornasari, assessore al Commercio.

“Tanti anni fa si parlava della festa dei fiori che c’era su Piazza Duomo. La centralità sarà appunto Piazza Duomo che sarà un vero e proprio mercato florovivaistico, si terrà sui due giorni. Non solo sulla domenica ma anche sul sabato. E’ un evento che negli anni è cresciuto sempre di più. Migliaia di visitatori ci sono venuti a trovare lo scorso anno, confidiamo che sia così anche il prossimo weekend. Un grazie particolare a tutti gli organizzatori, ai Mercanti di Qualità, a tutta la cabina di regia e a tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa bellissima iniziativa“.

Un weekend di shopping, spettacoli e sapori

L’edizione 2025 raddoppia l’offerta e promette un weekend all’insegna dello shopping, della cultura e dell’intrattenimento. I visitatori potranno perdersi tra i banchi di florovivaisti provenienti da tutta Italia in Piazza Duomo. Avranno la possibilità di scoprire le eccellenze dell’artigianato Made in Italy con i Mercanti di Qualità in Piazza Cavalli. Inoltre sarà possibile gustare le delizie a km 0 offerte dal Mercato Contadino e dallo Street Food Agricolo di Campagna Amica in Piazzetta Plebiscito.

Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo itinerante “Poésie en fleur”. Una suggestiva parata di trampolieri e artisti ballerini che domenica pomeriggio animerà le vie del centro. Imperdibile anche il coinvolgente Concerto “Lindy Hop in fiore” con il quintetto “Belle Histoire” e la partecipazione dei ballerini di Big Dance Beat Studio, all’interno della programmazione del Piacenza Jazz Fest.

Spazio ai più piccoli e alle attività no profit

Bambini e famiglie potranno partecipare alle Mini Olimpiadi, ai laboratori a tema botanico e alle numerose attività ludico-educative. Piacenza in Fiore darà inoltre spazio alla solidarietà con iniziative benefiche promosse da associazioni locali come La Casa di Iris, Croce Bianca e Assofa.

Informazioni

L’evento è organizzato dai Mercanti di Qualità in collaborazione con il Comune di Piacenza. L’iniziativa vede il supporto di IREN, Coldiretti Piacenza, Vita in Centro a Piacenza. Senza dimenticare Confcommercio Piacenza, Banca di Piacenza, G&G Pet Food, Metronotte Vigilanza, Reale Mutua Piacenza, Mazal e Orsi 1944.