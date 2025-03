Senza biglietto sul treno se la prende col controllore e con gli altri viaggiatori, bloccato dai carabinieri

Uno straniero di 34 anni, invece, è stato denunciato per interruzione di un servizio pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, su richiesta di un capo treno regionale, è accorso presso lo scalo ferroviario di Fiorenzuola d’Arda.

Lo straniero a bordo del treno regionale, infatti, era stato sorpreso senza biglietto, rifiutando di fornire le proprie generalità ed assumendo un atteggiamento molto molesto nei confronti del controllore e di terzi viaggiatori.

Atteggiamento che è proseguito anche nei confronti dei carabinieri a cui ha opposto analogo rifiuto. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa 40 minuti fino a quando, i militari, dopo aver ricondotto a ragione il passeggero, lo hanno accompagnato in caserma per gli adempimenti del caso.