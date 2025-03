Nello specifico, i militari di Fiorenzuola d’Arda hanno denunciato per ricettazione un ambulante 60enne perché sorpreso, nel corso del consueto mercato dell’antiquariato e dell’usato in Cadeo (PC), nell’atto di esporre in vendita 13 uniformi da soccorritore 118 e due divise “croce rossa italiana” riportanti etichette AUSL Reggio Emilia senza aver fornito alcun titolo giustificativo circa il possesso di tutto il materiale, che è stato sequestrato.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy