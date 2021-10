Senza green pass seduti in bar e ristoranti, undici piacentini sanzionati e sette locali segnalati

Controlli a tappeto dei carabinieri dei Nas nei locali di diverse province italiane. Un’operazione a livello nazionale che ha coinvolto anche Piacenza, dove il monitoraggio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto la collaborazione dei carabinieri della Stazione Principale e della Stazione Levante. In particolare l’attenzione dei militari si è concentrata su bar, ristoranti e palestre.

Nel dettaglio i carabinieri hanno identificato complessivamente 82 persone e circa dieci attività. Undici cittadini sono stati sorpresi all’interno dei locali nonostante l’assenza di green pass e per loro sono scattate sanzioni per un ammontare di 4400 euro. Per i titolari di sette attività, rei di non aver effettuato i controlli previsti, è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura.

Ma oltre alla presenza di clienti privi di certificazione verde, i carabinieri hanno controllato la corretta applicazione delle normative anti-contagio, come presenza di gel disinfettante, sanificazione dei locali, distanziamento e così via: in questo contesto sono state riscontrate 251 violazioni.