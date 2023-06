Trovata senza vita nella piscina di casa. La vittima, Cristina Mazzocchi, 64 anni, si stava concedendo un po’ di refrigerio nella piscina della propria abitazione, a Settima di Gossolengo. Forse un malore le ha fatto perdere i sensi ed è caduta restando sott’acqua.

A trovarla è stato il marito che subito ha chiamato i soccorsi del 118. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimare la 64enne me purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.