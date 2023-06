Eventi dal 26 giugno al 2 luglio 2023 a Piacenza e dintorni

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi da lunedì 26 giugno al 2 luglio 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 26 giugno

Allo Spazio Rosso Tiziano: Trittico di Primavera dalle pre 15.30.

Martedì 27 giugno

Martedì 27 giugno, alle 18, ospite d’eccezione al PalabancaEventi, il giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo Mario Giordano presenterà la sua ultima fatica editoriale “Maledette Iene” (Rizzoli).

“Moun” di Teatro Gioco Vita il 27 giugno nello spazio estivo di Santa Chiara alle ore 21.30.

Mercoledì 28 giugno

Giacobazzi Cevoli e Pizzocchi al Piacenza Summer Cult mercoledì 28 giugno alle ore 21.30 a Palazzo Farnese, una serata tutta da ridere sul palco della rassegna estiva piacentina.

Giovedì 29 giugno

Giovedì 29 giugno e, in replica, venerdì 30, l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone una visita alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi per i cittadini ultrasessantacinquenni residenti a Piacenza, che per l’occasione potranno essere accompagnati da una guida d’eccezione: la direttrice Lucia Pini.

Venerdì 30 giugno

L’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone una visita alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi per i cittadini ultrasessantacinquenni residenti a Piacenza, che per l’occasione potranno essere accompagnati da una guida d’eccezione: la direttrice Lucia Pini.

A Piacenza proseguono I Venerdì Piacentini.

BUBBLES ON CIRCUS alle 21.30 a Palazzo Farnese Piazza della Cittadella 29.

Sabato 1 luglio

Ai Musei Civici di Palazzo Farnese, Gigi D’Alessio porta in scena alle ore 21 30 il suo “Dove c’è il sole tour”.

Domenica 2 luglio

Bobbio Classica 2023: Michele Campanella si esibirà in un recital pianistico insieme a Monica Leone alle ore 21.15. Assieme al suo il quartetto vocale formato da Ilaria Alida Quilico, Maria Ernesta Scabini, Damiano Colombo, Sergio Foresti.