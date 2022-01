Stanza d’albergo adibita a centro di spaccio: due arresti, sequestrata cocaina e 12 mila euro in contanti. Chiusura temporanea per l’hotel

Il Questore di Piacenza, a seguito di un’articolata attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a carico di un albergo di via Colombo a Piacenza. Nell’ambito dei servizi straordinari per il contrasto alla criminalità diffusa, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Piacenza il 21 gennaio scorso aveva infatti tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente due cittadini albanesi, domiciliati all’interno di una stanza dell’albergo, dove avevano allestito una vera e propria postazione di stoccaggio di cocaina. La droga veniva confezionata direttamente all’interno della stanza e poi rivenduta al dettaglio nei pressi della struttura ricettiva.

La Squadra Mobile durante l’arresto ha sequestrato più di 80 grammi di cocaina, qualche grammo di marijuana, sostanze da taglio, materiale per il confezionamento e circa 12.000 euro in banconote, provento dell’attività illecita. All’esito del giudizio per direttissima, è stata applicata a carico degli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.

I successivi approfondimenti della Questura hanno permesso di accertare che l’albergo non aveva comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza la presenza dei due cittadini albanesi all’interno della struttura, in contrasto con le norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, che impone ai gestori di comunicare entro 24 ore l’arrivo di ospiti. Detta comunicazione è chiaramente di particolare importanza per finalità sia di pubblica sicurezza che investigative.

Alla luce delle attività illecite condotte dai due clienti dell’albergo, nonché della mancata comunicazione circa la presenza in città degli stessi, il Questore ha deciso la chiusura temporanea.

Il locale resterà chiuso fino a domenica, e sarà anche in seguito costantemente monitorato.