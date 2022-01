Stop a soste e fermate selvagge, al via il sistema Targa System contro le infrazioni. Zandonella: “Strumento efficace per agevolare la circolazione”

Sarà attivato nei prossimi giorni in alcune zone della città Targa System, il moderno sistema dinamico di videosorveglianza che permetterà di rilevare infrazioni al codice della strada al passaggio di quei veicoli della Polizia Locale sui quali la specifica apparecchiatura e il software di controllo saranno installati.

“Si tratta di uno strumento efficace che permette di rilevare in maniera tempestiva le infrazioni – sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Luca Zandonella – andando a contrastare, anche con funzione di deterrenza, l’odiosa pratica delle soste selvagge a intralcio su strisce pedonali e aree di sosta riservate ai disabili, nonché i posteggi in doppia fila, su piste ciclabili e corsie preferenziali o riservate, con i conseguenti disagi per il transito dei bus e per la viabilità”.

Nelle zone della città individuate per l’attivazione del sistema, che potranno essere ampliate in futuro, è installata una specifica cartellonistica di avviso e verrà effettuato in quelle aree un volantinaggio informativo alla cittadinanza. In particolare, i pannelli sono posizionati nelle zone attualmente interessate dal sistema in via Alberoni-via Roma, via Torricella-via Crescio, via Leonardo Da Vinci-via Scoto, nella zona di via Veneto, sullo Stradone Farnese presso le intersezioni con via Patrioti e via Giordani e nella zona via Borghetto-via Cavour. “Più avanti – aggiunge il comandante della Polizia Locale Mirko Mussi – alle vetture affiancheremo anche nuclei di motociclisti, in modo da essere ancora più tempestivi e dinamici nel controllo del territorio e, in accordo con l’Amministrazione comunale, valuteremo l’ampliamento delle zone della città interessate dal sistema”.