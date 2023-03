Pirateria agroalimentare, sequestrate 380 tonnellate di sementi

La Guardia di Finanza ha sequestrato a due aziende pugliesi e a una siciliana oltre 380 tonnellate di sementi di frumento per la produzione di grano da farina certificato, per un valore superiore a 300 mila euro. I controlli, condotti nell’ambito di un’operazione di contrasto alla pirateria agroalimentare, hanno portato alla denuncia di tre persone, accusate di fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale.

In particolare, le tre aziende coinvolte nell’operazione dei finanzieri avrebbero venduto 6220 sacchi e confezioni di grano duro, omettendo di versare la somma di denaro prevista per i costitutori delle specie vegetali e mescolando il grano con prodotti non certificati.

Ne sarebbero derivati danni economici a società attive anche nel Milanese, nel Pavese e nel Piacentino.